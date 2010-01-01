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Центр инновационной медицины суставов
5.2
Рейтинг

Центр инновационной медицины суставов

В клинике 4 врача
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Адреса
ул. Зои Космодемьянской, 23
Сейчас закрыто
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Реабилитация после травм и операций. Детская и взрослая ортопедия.

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Врачи работающие в клинике
Лазаренко Игорь Всеволодович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Лазаренко Игорь Всеволодович

Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет
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Литвиненко Артем Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Литвиненко Артем Николаевич

Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Шлыков Вадим Алексеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Шлыков Вадим Алексеевич

Травматолог-ортопед
Стаж 23 года
Травматолог-ортопед
Стаж 23 года
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом

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