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Центр неврологии
В клинике 3 врача
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Информация
Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Стоимость вторичного приёма - 800 руб.
Стоимость приёма пенсионеров - 800 руб.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
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Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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