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Центр неврологии
4.0
Рейтинг

Центр неврологии

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Кирова, 23
1-й этаж
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 39 минут
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Информация

Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата.

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Врачи работающие в клинике
Красовский Александр Романович
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Красовский Александр Романович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет
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Малахов Альберт Юрьевич
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Малахов Альберт Юрьевич

Массажист
Стаж 27 лет
Массажист
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
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Молдованова Виктория Олеговна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Молдованова Виктория Олеговна

Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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