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Центр здоровья волос и кожи
6.5
Рейтинг

Центр здоровья волос и кожи

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, пр-т Народный, 27
c 10:00 до 20:00. Сейчас открыто
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Информация

Клиника по лечению волос и кожи. Лечение и профилактика трихологических патологий, дерматологических заболеваний, возрастных изменений кожи лица и тела.

Врачи работающие в клинике
Суханова Александра Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Суханова Александра Сергеевна

Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 7 лет
Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Чемизова Карина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чемизова Карина Сергеевна

Медицинская сестра (в косметологии)
Стаж 16 лет
Медицинская сестра (в косметологии)
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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