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Дентал-Бэст
0.0
Рейтинг

Дентал-Бэст

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Русская, 94
Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Шевчук Виктор Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевчук Виктор Анатольевич

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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