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Дети Радуги
0.0
Рейтинг

Дети Радуги

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Никифорова, 55А
c 8:00 до 18:00. Сейчас открыто
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Информация

Проведение разных мастер-классов для детей и взрослых. Консультация семейного психолога по индивидуальным, семейным вопросам. Оказание психологической помощи в работе с детьми и подростками.

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Врачи работающие в клинике
Митрушичева Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Митрушичева Анна Александровна

Психолог
Стаж 6 лет
Психолог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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