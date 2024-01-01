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Диалог
2.0
Рейтинг

Диалог

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Светланская, 165
3-й этаж
c 8:00 до 21:00. Сейчас открыто
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Врачи работающие в клинике
Галактионова Юлия Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Галактионова Юлия Леонидовна

Психолог, Психотерапевт
Стаж не указан
Психолог, Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Тавакалова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тавакалова Елена Юрьевна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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