  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Доктор Ничман Е. Н.
Доктор Ничман Е. Н.
6.4
Рейтинг

Доктор Ничман Е. Н.

В клинике 2 врача
Записаться на приём
Адреса
ул. Давыдова, 22А
1-й этаж
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 34 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Ничман Елена Николаевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Ничман Елена Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года
Записаться на приём
Принимает детей
Глинских Татьяна Петровна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Глинских Татьяна Петровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 166 врачей
    3.3
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    4.8
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 168 врачей
    5.0
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    6.6
Все клиники