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Эдис
4.0
Рейтинг

Эдис

В клинике 4 врача
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Адреса
ул. Семеновская, 3А
1-й этаж
c 10:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 34 минуты
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Информация

Биорезонансная диагностика и терапия. УЗИ.

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Врачи работающие в клинике
Бурая Ольга Николаевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бурая Ольга Николаевна

Нефролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Нефролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Тарануха Тамара Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тарануха Тамара Викторовна

Педиатр, Физиотерапевт
Стаж 40 лет
Педиатр, Физиотерапевт
Стаж 40 лет
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Принимает детей
Петрова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрова Елена Владимировна

Хирург, Специалист по биорезонансной терапии
Стаж 39 лет
Хирург, Специалист по биорезонансной терапии
Стаж 39 лет
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Принимает детей
Слаботская Раиса Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слаботская Раиса Викторовна

Терапевт
Стаж 30 лет
Терапевт
Стаж 30 лет
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