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Эдис
В клинике 4 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Биорезонансная диагностика и терапия. УЗИ.
Медицинский центр располагает двумя диагностическими кабинетами, оснащенными биорезонансной аппаратурой центра интеллектуальных медицинских систем "Имедис" (г. Москва).
Кабинет бесплатных консультаций врача, кандидата медицинских наук, доцента Кузнецовой Эльвиры Константиновны. Кабинет УЗИ.
Лицензия ЛО-25-01-000664.
ООО "Эдис".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 40 лет
Стаж 40 лет
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Принимает детей
Стаж 39 лет
Стаж 39 лет
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Принимает детей
Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
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