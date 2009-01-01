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Генциана Дент
6.0
Рейтинг

Генциана Дент

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Нейбута, 65А
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
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Информация

Компания предлагает: лечение, протезирование, парадонтология, детский прием.

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Врачи работающие в клинике
Полусмак Наталья Геннадьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Полусмак Наталья Геннадьевна

Стоматолог
Стаж 21 год
Стоматолог
Стаж 21 год
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