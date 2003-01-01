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Ибн Сина
6.1
Рейтинг

Ибн Сина

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, ул. Калинина, 107
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
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Информация

«Медицинский центр «Ибн Сина» во Владивостоке предоставляет полный спектр гинекологических услуг. Лечение бесплодия, диагностика и лечение гинекологических заболеваний, подготовка к беременности, прием детского гинеколога, ультразвуковая диагностика, анализы.

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Врачи работающие в клинике
Одинцова Елена Игоревна
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Одинцова Елена Игоревна

Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Калашникова Окила Одинаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Калашникова Окила Одинаевна

Гинеколог, Эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет
Гинеколог, Эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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