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Кабинет профилактики наркологических расстройств
4.0
Рейтинг

Кабинет профилактики наркологических расстройств

В клинике 2 врача
Адреса
ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
Сейчас закрыто
Пн.
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Лечение наркомании, алкоголизма, табакокурения, игровой, компьютерной и других видов зависимостей.

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Врачи работающие в клинике
Царева Лана Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Царева Лана Леонидовна

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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