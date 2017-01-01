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Клиника Современной Стоматологии
8.7
Рейтинг

Клиника Современной Стоматологии

В клинике 3 врача
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Адреса
ул. Енисейская, 7
ТК "Меридиан", 1-й этаж
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 27 минут
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Полный спектр стоматологической помощи: терапия, хирургия, имплантация, пародонтология, протезирование, отбеливание.

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Врачи работающие в клинике
Семченко Данил Владимирович
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Семченко Данил Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 13 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 13 лет
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Буханистая Кристина Станиславовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Буханистая Кристина Станиславовна

Стоматолог, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
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