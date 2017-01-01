Клиника Современной Стоматологии

Стоматологическая клиника основана в 2017 году врачами-стоматологами с 10-летним стажем работы.

В клинике работают:

Лебедев Максим Сергеевич - стоматолог-хирург, имплантолог;

Пархомчик Сергей Васильевич - стоматолог-ортопед;

Почекунин Денис Вадимович - стоматолог-хирург-пародонтолог;

Цисельская Александра Александровна - стоматолог-терапевт;

Фомичева Валерия Сергеевна - стоматолог-терапевт.

Работы проводятся в бинокулярной увеличивающей оптике Carl ZEISS, SurgyTELL и Univet со специальным освещением.

Клиника занимается имплантацией, костной и мягкотканной пластикой, восстановлением здоровья пациентов после работы китайских стоматологов, переделкой некачественных работ, эстетическим протезированием, терапевтичесим лечением, лечением пародонтита, делает протезы Акри Фри - гипоаллергенные (без пластмассы) и безметалловые бюгеля.

В клинике работает пародонтолог, который поможет при кровоточивости десен, подвижности зубов, боли от холодного и кислого при оголении корней.

Принцип работы:

Командный подход,

Предварительное изучение ситуации объективно (первичный осмотр), на 3Д снимке и 3Д модели,

Цифровой дизайн улыбки,

Проектирование работы вне полости рта (без вмешательства),

Обсуждение командой докторов - консилиум,

Проведение демонстраций и разъяснение пациенту,

Качественное выполнение всех работ докторами, техниками высокой квалификации,

Контроль качества главным врачом,

Динамическое наблюдение в течение всей жизни.

Используется три вида имплантов - Швейцарские Nobel Biocare Conical Connection, Южно-Корейские Osstem и Израильские Hi-Tec.

Диоксид циркониевые коронки изготавливаются в США по технологии CAD/CAM. На каждое изделие по данной технологии выдается сертификат. Работы доктора проводят в бинокулярной оптике. Врачи обучались у стоматологов России, зарубежья. Хирург и техник постоянно проходят обучение в Германии, Бельгии, Японии, США.

Кроме того, возможно лечение и протезирование в рассрочку без переплат.

Лицензия ЛО-25-01-004051.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.

Филиал находится в БЦ "Меридиан".