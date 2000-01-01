- Главная
- Все клиники
- Клиника восточной медицины
Клиника восточной медицины
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Клиника предлагает широкий спектр услуг в области традиционной восточной медицины, а также современные методы диагностики и лечения многих заболеваний у взрослых и детей.
Услуги клиники:
- компьютерная диагностика за 30 минут;
- консультации специалистов различного профиля;
- фитотерапия;
- мануальная терапия;
- психологическая помощь;
- снижение избыточного веса;
- лечение никотиновой зависимости.
Первичный прием у профессора - 2000 рублей.
Первичный прием у врача - 1500 рублей.
Выезд врача на дом - от 3000 до 5000 рублей.
Лицензия ЛО-25-01-001087.
ООО "Клиника восточной медицины".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей