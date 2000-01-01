Услуги клиники:

компьютерная диагностика за 30 минут;

консультации специалистов различного профиля;

фитотерапия;

мануальная терапия;

психологическая помощь;

снижение избыточного веса;

лечение никотиновой зависимости.

Первичный прием у профессора - 2000 рублей.

Первичный прием у врача - 1500 рублей.

Выезд врача на дом - от 3000 до 5000 рублей.

Лицензия ЛО-25-01-001087.

ООО "Клиника восточной медицины".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.