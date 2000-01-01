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Клиника восточной медицины
5.8
Рейтинг

Клиника восточной медицины

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Светланская, 113
Сейчас закрыто
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Клиника предлагает широкий спектр услуг в области традиционной восточной медицины, а также современные методы диагностики и лечения многих заболеваний у взрослых и детей.

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Врачи работающие в клинике
Пономарев Антон Юрьевич
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Пономарев Антон Юрьевич

Рефлексотерапевт, Главный врач
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт, Главный врач
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей

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