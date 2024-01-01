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Колибри
6.5
Рейтинг

Колибри

В клинике 1 врач
Адреса
ул. 50 лет ВЛКСМ, 24/1
c 10:00 до 18:00. Сейчас открыто
Воскресенье по предварительному звонку
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Все виды стоматологической помощи современными материалами. Помощь при острой боли. Гигиенические чистки, лечение кариеса, реставрация, коронки цельнолитые, безметалловая керамика.

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Врачи работающие в клинике
Подкаура Наталья Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Подкаура Наталья Витальевна

Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 15 лет
Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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