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Лотос
В клинике 14 врачей
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Информация
Поликлиника предоставляет амбулаторно-поликлиническую помощь в полном объёме. Все виды ультразвуковой терапии. Медицинская реабилитация.
Лицензия ЛО-25-01-003942.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 32 года
Стаж 32 года
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Стаж 29 лет / Врач первой категории
Стаж 29 лет / Врач первой категории
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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