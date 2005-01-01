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  3. Магия улыбки
Магия улыбки
6.6
Рейтинг

Магия улыбки

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Сахалинская, 19
1-й этаж
c 9:00 до 21:00. Сейчас открыто
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Врачи работающие в клинике
Дементьева Людмила Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дементьева Людмила Евгеньевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Неучева Наталья Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Неучева Наталья Геннадьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жмурина Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жмурина Светлана Николаевна

Стоматолог-ортопед
Стаж 21 год
Стоматолог-ортопед
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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