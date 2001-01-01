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Наркологический центр доктора Потанина
0.0
Рейтинг

Наркологический центр доктора Потанина

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Бородинская, 46/50
Здание "Дальприбор", 1-й этаж
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Выезд на дом
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 минуту
Приём
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Потанин Алексей Николаевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Потанин Алексей Николаевич

Нарколог, Психиатр-нарколог
Стаж 29 лет
Нарколог, Психиатр-нарколог
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Потанин Денис Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Потанин Денис Алексеевич

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом

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