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Оникс
5.7
Рейтинг

Оникс

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Космонавтов, 27
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Лечение, протезирование, отбеливание зубов, гигиена полости рта.

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Врачи работающие в клинике
Герасимов Дмитрий Константинович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Герасимов Дмитрий Константинович

Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Сизоненко Анастасия Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сизоненко Анастасия Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Герасимов Алексей Эдуардович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Герасимов Алексей Эдуардович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лысенко Сталина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лысенко Сталина Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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