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Ортодент-Р
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Информация
Специализированная стоматологическая клиника для детей и взрослых. Компания предлагает лечение и исправление зубочелюстных аномалий у детей и взрослых, используя съемные и несъемные конструкции.
Первичный осмотр - 500 руб.
Лицензия ЛО-25-01-002805-15.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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