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Пионер
0.5
Рейтинг

Пионер

В клинике 2 врача
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Адреса
ул. Верхнепортовая, 32
1-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Калиниченко Екатерина Андреевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Калиниченко Екатерина Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
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Ли Александр Киманович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ли Александр Киманович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 29 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 29 лет
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