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Пионер
В клинике 2 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Стоимость первичного осмотра - 300 руб. По предварительной записи возможен приём в субботу.
Лицензия ЛО-25-01-002854.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
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