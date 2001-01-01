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ПК Стоматолог
В клинике 6 врачей
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Информация
Все виды лечения и протезирования на импортном оборудовании с использованием импортных материалов.
Первичный осмотр от 300 руб. до 500 руб.
Лицензия ЛО-25-01-002597.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 41 год
Стаж 41 год
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Стаж 43 года
Стаж 43 года
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Стаж 48 лет
Стаж 48 лет
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Стаж 22 года
Стаж 22 года
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Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
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