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ПК Стоматолог
6.7
Рейтинг

ПК Стоматолог

В клинике 6 врачей
Адреса
пр-т 100-летия Владивостока, 106А
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Все виды лечения и протезирования на импортном оборудовании с использованием импортных материалов.

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Врачи работающие в клинике
Егоров Дмитрий Михайлович
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Егоров Дмитрий Михайлович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Калинина Любовь Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Калинина Любовь Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 41 год
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
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Макаров Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макаров Сергей Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 43 года
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
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Торов Владимир Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Торов Владимир Витальевич

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 48 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 48 лет
Запись онлайн недоступна
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Турдакова Екатерина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Турдакова Екатерина Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Егоров Михаил Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егоров Михаил Васильевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 36 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
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