Поликлиника МВД Приморского края

Обслуживает сотрудников ОВД, вольнонаемных работников, пенсионеров МВД и членов их семей.

Терапевты принимают без предварительной записи в день обращения. К узким специалистам самозапись на текущую неделю.

Гериатор - врач по пенсионерам.

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