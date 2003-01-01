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Поликлиника МВД Приморского края
4.3
Рейтинг

Поликлиника МВД Приморского края

Государственная
В клинике 1 врач
Адреса
ул. Октябрьская, 10
Сейчас закрыто
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Информация

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю».

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Врачи работающие в клинике
Меньшикова Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Меньшикова Ирина Викторовна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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