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Smile
5.8
Рейтинг

Smile

В клинике 8 врачей
Адреса
ул. Бестужева, 15
1-й этаж
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 14 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
пр-т 100-летия Владивостока, 100
1-й этаж
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 14 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Весь спектр стоматологических услуг: хирургия, имплантология, парадонтология, лечение зубов, ортопедическое лечение. На базе клиники имеется своя зуботехническая лаборатория, рентгенодиагностика.

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Врачи работающие в клинике
Коновалов Александр Евгеньевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Коновалов Александр Евгеньевич

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Монькин Андрей Андреевич
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Монькин Андрей Андреевич

Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 9 лет
Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Оленич Елизавета Витальевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Оленич Елизавета Витальевна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Грибановская Анастасия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грибановская Анастасия Алексеевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Синяев Иван Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Синяев Иван Васильевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Степанова Алена Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова Алена Андреевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Никулин Юрий Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никулин Юрий Валентинович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-эндодонт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-эндодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Кутанова Дарья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кутанова Дарья Сергеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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