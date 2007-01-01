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0.5
Рейтинг

Ваш Доктор

В клинике 2 врача
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Адреса
ул. Луговая, 50
c 10:00 до 15:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Большакова (Лоншакова) Татьяна Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Большакова (Лоншакова) Татьяна Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 14 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 14 лет
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Толстопятова Евгения Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Толстопятова Евгения Борисовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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