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Абакарова Анна Сергеевна
6.0
0
Абакарова Анна Сергеевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Адонис
ул. Ладыгина, 5
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Аванстом
Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 40
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
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