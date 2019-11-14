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Аванстом
7.4
Рейтинг

Аванстом

В клинике 4 врача
Адреса
Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 40
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Терапевтическая, хирургическая стоматология, ортодонтия.

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Врачи работающие в клинике
Фургал Юлия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фургал Юлия Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Бушина Наталья Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бушина Наталья Геннадьевна

Зубной врач
Стаж 19 лет
Зубной врач
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абакарова Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абакарова Анна Сергеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Юдаева Анна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юдаева Анна Владимировна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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