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  3. Ковалёва Ксения Андреевна
Ковалёва Ксения Андреевна
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Ковалёва Ксения Андреевна

Стоматолог-ортодонт, Ординатор, Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • СПО «ВБМК» г. Спасск-Дальний
  • ТГМУ г. Владивосток
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дентал Эффект
пр-т Океанский, 74А
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
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