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Ковалёва Ксения Андреевна
6.0
0
Ковалёва Ксения Андреевна
Стоматолог-ортодонт
,
Ординатор
,
Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
СПО «ВБМК» г. Спасск-Дальний
ТГМУ г. Владивосток
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дентал Эффект
пр-т Океанский, 74А
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
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