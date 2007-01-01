- Главная
- Все клиники
- Дентал Эффект
Дентал Эффект
В клинике 8 врачей
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Лечение зубов и десен.
Компания работает с 2007 года.
Преимущества работы с компанией:
- импланты системы Ankylos, Dentium;
- профессиональная гигиена полости рта;
- косметическая реставрация зубов;
- детский кабинет;
- виниры;
- контроль стерильности департаментом здравоохранения ПК;
- современные методы лечения (плазмолифтинг, озонотерапия, лазеротерапия);
- сложные клинические случаи и оперирующие врачи;
- гарантия до 5 лет;
- рассрочка без переплаты.
Лицензия ЛО-25-01-001627.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 2 года
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 3 года
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре