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Дентал Эффект
7.3
Рейтинг

Дентал Эффект

В клинике 8 врачей
Адреса
пр-т Океанский, 74А
1-й этаж
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 37 минут
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Лечение зубов и десен.

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Врачи работающие в клинике
Семенцов Игорь Валерьевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Семенцов Игорь Валерьевич

Стоматолог-пародонтолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-пародонтолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Щербаков Дмитрий Олегович
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Щербаков Дмитрий Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Молоканов Алексей Константинович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Молоканов Алексей Константинович

Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Симоненко Лариса Евгеньевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Симоненко Лариса Евгеньевна

Стоматолог
Стаж 28 лет
Стоматолог
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
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Киселева Наталья Сергеевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Киселева Наталья Сергеевна

Стоматолог-ортопед, Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
Стоматолог-ортопед, Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ковалёва Ксения Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалёва Ксения Андреевна

Стоматолог-ортодонт, Ординатор, Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
Стоматолог-ортодонт, Ординатор, Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
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