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  3. Баранчук Лариса Шамсуддиновна
Баранчук Лариса Шамсуддиновна
6.1
2

Баранчук Лариса Шамсуддиновна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Дентал Эффект
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва

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