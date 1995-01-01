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Бандюкова Наталья Владимировна
6.3
1
Бандюкова Наталья Владимировна
Кардиолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/3
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
1 отзыв
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