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Батина Лариса Сергеевна
6.6
11
Батина Лариса Сергеевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Отоларингология, Сертификационный цикл, 2015 г.
Отоларингология, Общее усовершенствование, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-оториноларинголог, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
11 отзывов
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