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Береговец Павел Павлович
6.0
0
Береговец Павел Павлович
Психиатр-нарколог
,
Главный врач
Стаж не указан
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
MedCenterBN
ул. Борисенко, 40
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
2500 р
0 отзывов
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