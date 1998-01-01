Холошин Максим Евгеньевич
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Ведет прием детей с 6 лет. Проводит лечение сосудистых заболеваний головного мозга. Лечит болевые синдромы.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шишкина, 62
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2000 р
Рефлексотерапевт
2000 р
Эпилептолог
2000 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2000 р
Рефлексотерапевт
2000 р
Эпилептолог
2000 р
Владивосток, пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
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