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Борисенко Татьяна Николаевна
6.6
2
Борисенко Татьяна Николаевна
Мануальный терапевт
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Клиника современной медицины
ул. Нерчинская, 50
2 отзыва
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