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Буланова Анна Егоровна
6.0
0
Буланова Анна Егоровна
Мануальный терапевт
,
Остеопат
Стаж не указан
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Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Анастасия
ул. Надибаидзе, 28
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
0 отзывов
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