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Анастасия
5.5
Рейтинг

Анастасия

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Надибаидзе, 28
цокольный этаж
Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Лысанская Алина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Лысанская Алина Владимировна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Медведева Наталья Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Медведева Наталья Николаевна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Москович Елена Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Москович Елена Владимировна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 21 год
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Сылка Лариса Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сылка Лариса Леонидовна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Буланова Анна Егоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буланова Анна Егоровна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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