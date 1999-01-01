Погребной Дмитрий Станиславович
Стаж 23 года
Принимает детей
Использует в своей работе ручные техники, оказывая воздействие на мышечную и костную ткани пациента; подбирает индивидуальные физические упражнения для лечения и реабилитации пациентов и профилактики заболеваний.
Применяет на практике:
• методику профессора С.М. Бубновского;
• диагностику и лечение по методу медицинской кинезиологии профессора Л.Ф. Васильевой.
Возраст пациентов от 4 лет и старше.
Применяет на практике:
• методику профессора С.М. Бубновского;
• диагностику и лечение по методу медицинской кинезиологии профессора Л.Ф. Васильевой.
Возраст пациентов от 4 лет и старше.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Кинезиолог
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Реабилитолог
По запросу
Первичный приём детей
Кинезиолог
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
Реабилитолог
По запросу
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