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Чернышук Илья Михайлович
6.0
0
Чернышук Илья Михайлович
Ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Ортопед
По запросу
Ортомед
ул. Алеутская, 43
Консультация детей
Ортопед
Бесплатно
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