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  3. Чернышук Илья Михайлович
Чернышук Илья Михайлович
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Чернышук Илья Михайлович

Ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Ортопед
По запросу
Ортомед
ул. Алеутская, 43
Консультация детей
Ортопед
Бесплатно
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