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Ортомед
7.9
Рейтинг

Ортомед

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Русская, 57
ГКБ №2
c 10:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Русская, 64
Аптека №91
c 10:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
пр-т 100-летия Владивостока, 53
1-й этаж
c 10:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Еще 4
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Врачи работающие в клинике
Азарова Людмила Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Азарова Людмила Ивановна

Травматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Чернышук Илья Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чернышук Илья Михайлович

Ортопед
Стаж не указан
Ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Франковская Тамара Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Франковская Тамара Борисовна

Травматолог-ортопед
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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