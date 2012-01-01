Дмитриев Андрей Игоревич
Стаж 4 года
- восстановление и коррекция речи после инсульта, операций на головном мозге и черепно-мозговых травм;
- коррекция звукопроизношения;
- восстановление и коррекция высших психических функций (памяти, мышления, внимания и пр.)
- восстановление и коррекция расстройств функции письма и чтения;
- логопедический массаж при нарушении тонуса мышц артикуляционного аппарата лицевой мускулатуры у взрослых и детей;
- преодоление расстройств функции глотания;
- коррекция речи при заикании;
- постановка голоса, дыхания, работа над дикцией.
- логопедический массаж (стимулирующий и расслабляющий).
- кинезиотейпирование
- коррекция звукопроизношения;
- восстановление и коррекция высших психических функций (памяти, мышления, внимания и пр.)
- восстановление и коррекция расстройств функции письма и чтения;
- логопедический массаж при нарушении тонуса мышц артикуляционного аппарата лицевой мускулатуры у взрослых и детей;
- преодоление расстройств функции глотания;
- коррекция речи при заикании;
- постановка голоса, дыхания, работа над дикцией.
- логопедический массаж (стимулирующий и расслабляющий).
- кинезиотейпирование
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Логопед
По запросу
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