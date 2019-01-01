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Дудырев Павел Вадимович
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Дудырев Павел Вадимович
Массажист
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
2019 г. - Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело) - базовое образование.
2019 г. - Тихоокеанский государственный медицинский университет (медицинский массаж)
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Массажист
1950 р
Первичный приём детей
Массажист
1300 р
0 отзывов
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