Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Калёнова Елена Андреевна
6.6
2
Калёнова Елена Андреевна
Массажист
Стаж не указан
Победитель краевого профессионального конкурса массажистов Абилимпикс (2019)
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж 2012 - 2015, медицинская сестра по массажу
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Михайлова
Алла Ивановна
Массажист
6.0
0
Записаться
Дурицкая
Наталья Борисовна
Массажист
,
Педиатр
6.3
5
Записаться
Хайрулина
Нафиса Мирзагитовна
Массажист
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...