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Фомичев Аркадий Юрьевич
6.0
0
Фомичев Аркадий Юрьевич
Массажист
,
Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Принимает детей
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Панда Мед
ул. Горная, 33
Первичный приём детей
Рефлексотерапевт
По запросу
Массажист
По запросу
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