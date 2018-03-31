  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Дыдин Лев Игоревич
Дыдин Лев Игоревич
6.0
0

Дыдин Лев Игоревич

Стоматолог-гигиенист, Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет, стоматология, гигиенист стоматологический 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Семинар «Односоставные имплантанты. Простое решение сложных задач», январь 2018 г. Владивосток
  • Лекционный- практический авторский курс «Стереометрия успеха. Первые шаги. Имплантация без воды», 31.03.2018 г. Владивосток
  • Курс для хирургов «Принципы работы с имплантационной Системой STRAUMANN», 20 мая 2018 г. Владивосток
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2018 г. врач стоматолог Клиника Кристалл, г.Владивосток, Отделение терапевтическое и хирургическое
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Кристалл
ул. Кирова, 25А
Первичный приём взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи