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Кристалл
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Информация
Установка зуба на импланте за 1 час, группы зубов за 3-5 дней, одномоментная и базальная одноэтапная имплантация с немедленной нагрузкой, коронки и протезы из диоксида циркония за 72 часа, исправление прикуса элайнерами и брекетами с лифтинг эффектом. Брэйслифт.
Центр имплантации "Кристалл" предлагает следующие услуги:
- протезирование диоксид цирконием, копирующее цвет живых зубов,
- одномоментная и базальная имплантация за 3 дня,
- классическая имплантация швейцарскими и южнокорейскими имплантами,
- исправление прикуса без брекетов, прозрачными съёмными элайнерами Star Smile и капами,
- исправление прикуса инновационными малозаметными брекетами Damon Clear с омолаживающим эффектом БрэйсЛифт,
- профессиональное отбеливание и гигиена,
- изготовление коронок,
- плазмолифтинг дёсен,
- безболезненные методы лечения и восстановления зубов,
- профессиональное отбеливание и гигиена,
- удаление зубов мудрости.
Лицензия ЛО-25-01-000176.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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