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Установка зуба на импланте за 1 час, группы зубов за 3-5 дней, одномоментная и базальная одноэтапная имплантация с немедленной нагрузкой, коронки и протезы из диоксида циркония за 72 часа, исправление прикуса элайнерами и брекетами с лифтинг эффектом. Брэйслифт.