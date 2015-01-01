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  3. Евдокимова Тамара Ивановна
Евдокимова Тамара Ивановна
6.3
1

Евдокимова Тамара Ивановна

Педиатр
Стаж 41 год
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2015
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

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