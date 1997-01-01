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Федченко (Соловьева) Марина Олеговна
6.6
2

Федченко (Соловьева) Марина Олеговна

УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
  • Приднестровский государственно-корпоративный университет им.Шевченко, Лечебное дело, 1997 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", Приднестровский государственно-корпоративный университет им.Шевченко, 1999 г.
  • Профессиональная переподготовка "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", ДГМУ, г. Хабаровск, 2014 г.
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Прапорщика Комарова, 13
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
2 отзыва

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