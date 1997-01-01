Гончаров Сергей Дмитриевич

Стажировка в Токийском онкологическом центре, март-апрель 1997 г.
Advances in breast cancer manegement, октябрь 1998 г.
Курсы под руководством Sirpa Asko-Sel Javaara "Реконструкция молочной железы с помощью ТРАМ-лоскута", 1999 г.
Курсы пластической хирургии под руководством академика профессора Боровикова А.M., профессора Абалмасова К.Г., Ларнака (Кипр), октябрь 1999 г.
Стажировка Baltissen "Биоразмерные импланты МcGhan", ноябрь 1999 г.
Стажировка "Пластические операции на молочной железе" в Российском центре хирургии ВНЦХ Российской академии медицинский наук, руководитель академик Миланов Н. О., ноябрь 1999 г.
Стажировка по пластической и реконструктивной хирургии, г. Сермионе (Италия), руководитель Джино Риготти, сентябрь 2000 г.
Пластическая хирургия в онкологии, Уральская государственная медицинская академия Наук, январь 2001 г.
Интенсивный курс по пластической хирургии РНЦХ РАМН под руководством Prof. F. Nahai M.D. USA, Prof T.M. Biggs M.D. USA, Prof. G.F. Pitman M.D. USA, октябрь 2001 г.
Курсы по пластической хирургии Colin R. Rayner MBBS, MS, FRCS, EDIN, январь 2002 г.
Курс по пластической и эстетической хирургии, Казанская государственная академия наук, 2003 г.
Курсы пластической хирургии под руководством Feller Germane, Dr. Jose Luis Martin del Yerro, M. D., Испания, апрель 2003 г.
Курсы по пластической реконструктивной и эстетической хиругии под руководством Prof. T. M. Biggs USA, Prof. M. Schefland M. D. Israel, Prof. J. de La Torre M. D. USA, Prof.J-F. Pascal France, октябрь 2004 г.
Эндоскопический курс по пластической хирургии под руководством Oscar M.Ramirez D.M. USA, октябрь 2005 г.
Курс по пластической хирургии при НОУ ВПО Самарском институте "РЕАВИЗ", январь 2011 г.
Еще 12
Участие в ассоциациях
Член Общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов
Делегат 5-го Всероссийского съезда онкологов г. Казань, октябрь 2000 г.
Делегат 11 Международного конгресса по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, февраль 2001 г.
Член IAPSO участник 5-th international congress of plastic and reconstructive sergere and oncology, июнь 2002 г.
4-ый Международный конгресс по пластической, реконструктивной, эстетической хирургии г. Ярославль, июнь 2003 г.
Участник 7-го международного конгресса пластических и реконструктивных хирургов и онкологов под руководством Evgene Malygin, Volker Jahnke — Germany. Leonid Tarkovske – Estonia, Владимир Виссарионов — Россия, октябрь 2004 г.
Vienna Breast reconstruction Symposium Workshop, Австрия, декабрь 2004 г.
Конференция под руководством Marianne Beausang-Linder Stockholm, Sweden, апрель 2005 г.
Участник конференции в Leiden ,The Netherlands, декабрь 2005 г.
Конгрес ISAPS, Бразилия, август 2006 г.
Международный конгресс в Экспоцентре, г. Москва, март 2010 г.
Делегат Международного конгресса по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, Канада, Ванкувер, май 2011 г.
Участник 3-го Российского ISAPS Course, г. Санкт-Петербург, июнь 2011 г.
Участник Азиатского конгресса пластических и реконструктивных хирургов и онкологов, Ю. Корея, Сеул, октябрь 2011 г.
Принимал участие в 21-м международном конгрессе по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, Женева, Швейцария, сентябрь 2012 г.
Загрузка комментариев...