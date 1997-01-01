Гончаров Сергей Дмитриевич

Стажировка в Токийском онкологическом центре, март-апрель 1997 г.

Advances in breast cancer manegement, октябрь 1998 г.

Курсы под руководством Sirpa Asko-Sel Javaara "Реконструкция молочной железы с помощью ТРАМ-лоскута", 1999 г.