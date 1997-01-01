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  3. Гончаров Сергей Дмитриевич
Гончаров Сергей Дмитриевич
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Гончаров Сергей Дмитриевич

Онколог, Пластический хирург
Стаж 28 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1987 г. окончания
  • Клиническая ординатура, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Стажировка в Токийском онкологическом центре, март-апрель 1997 г.
  • Advances in breast cancer manegement, октябрь 1998 г.
  • Курсы под руководством Sirpa Asko-Sel Javaara "Реконструкция молочной железы с помощью ТРАМ-лоскута", 1999 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член Общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов
  • Делегат 5-го Всероссийского съезда онкологов г. Казань, октябрь 2000 г.
  • Делегат 11 Международного конгресса по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, февраль 2001 г.
Еще 12
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
6 отзывов

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