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Plastek Surgery
В клинике 11 врачейЗаписаться на приём
Адреса
ул. Бестужева, 22Б
ул. Светланская, 4
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Информация
Лицензия ЛО-25-01-003092.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Пластек Хирургия".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
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Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
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Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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