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Plastek Surgery
8.0
Рейтинг

Plastek Surgery

В клинике 11 врачей
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Адреса
ул. Бестужева, 22Б
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 19 минут
Приём звонков
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Выходной
ул. Светланская, 4
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
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Врачи работающие в клинике
Балацкая Наталья Владимировна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Балацкая Наталья Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет
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Селиверстова Светлана Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Селиверстова Светлана Борисовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 27 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 27 лет
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Лебедев Александр Евгеньевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Лебедев Александр Евгеньевич

Пластический хирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Пластический хирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Павленко Татьяна Борисовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Павленко Татьяна Борисовна

Пластический хирург
Стаж 13 лет
Пластический хирург
Стаж 13 лет
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Яковенко Елена Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яковенко Елена Сергеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 25 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 25 лет
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Стужин Сергей Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Стужин Сергей Александрович

Хирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Черкашин Александр Яковлевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Черкашин Александр Яковлевич

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Михеева Ирина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михеева Ирина Васильевна

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
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Охрименко Владислав Юрьевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Охрименко Владислав Юрьевич

Челюстно-лицевой хирург
Стаж 5 лет
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Колесников Валерий Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колесников Валерий Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Выхрестюк Максим Андреевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Выхрестюк Максим Андреевич

Анестезиолог-реаниматолог, Главный врач
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Главный врач
Стаж не указан

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