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  3. Горбатюк Нина Георгиевна
Горбатюк Нина Георгиевна
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Горбатюк Нина Георгиевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Светланская, 131
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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